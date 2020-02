Moro scende in campo negli spoiler del capitolo 57 di Dragon Ball Super

Del nuovo capitolo di Dragon Ball Super erano già trapelate erroneamente le bozze del 57° numero appena qualche giorno fa, dichiarate come le tavole preparatorie della precedente uscita del manga. Ad ogni modo, a pochi giorni dall'uscita ufficiale in Giappone, sono disponibili i primi spoiler del capitolo 57.

Mentre Toyotaro acquista sempre più autonomia nella stesura di Dragon Ball Super, l'omonimo fumetto procede indisturbato la serializzazione della saga di Moro. L'ultima uscita, intitolata "La battaglia di tutti", inizia con Bulma e Chichi al palazzo di Dende intenti a guardare lo scontro tra i Guerrieri Z e gli scagnozzi dello stregone tramite un monitor.

Crilin, nel frattempo, è alle prese contro Yunba che riesce a evitare tutti i Kienzan lanciati dall'iconico amico di Goku. Soltanto grazie all'esperienza e a un'ottima dote di furbizia riesce a colpire di sorpresa l'avversario con una potente kamehameha. All'insegna della comicità, invece, è riservato lo scontro tra il Maestro Muten e le tre avversarie, dove quest'ultime riescono a trarre vantaggio dalle difficoltà del Genio delle Tartarughe nell'utilizzare il potere mostrato nella saga del Torneo del Potere a causa di pensieri perversi.

Il Genio, dunque, decide di coprire gli occhi con una benda per evitare di notare il loro fascino e per un attimo sembra avere la meglio. Consapevoli del rischio, le tre scagnozze di Moro decidono di fondersi insieme in un avversario decisamente più potente, riuscendo persino a scaraventare il Maestro Muten lontano dal campo di battaglia. Nel frattempo, Tenshinhan e Jiaozi sono alle prese contro Metalman, una creatura metallica vulnerabile agli insulti. E mentre Jiaozi si rivela estremamente abile a offendere l'avversario, lo stesso non si può dire dell'amico che rischia di mandare a monte il piano.

Proprio quando i Guerrieri Z sono ormai in vantaggio, Moro arriva sulla Terra e si frappone tra gli androidi 17 e 18 intenti a porre fine al combattimento con Shimorekka e 73. Quest'ultimo, infatti, ormai praticamente privo di forze viene fatto tornare alla nave per recuperare le energie. Dopodiché, lo stregone si rende conto che sia Goku che Vegeta non sono ancora arrivati e si chiede che fine abbiano fatto. Gohan prende la parola e lo avverte che i due saiyan si stanno allenando per sconfiggerlo ed è toccato a loro il dovere di proteggere la Terra.

Moro, con sicurezza e sarcasmo, intima a Gohan di non allarmarsi in quanto non ha alcuna intenzione di distruggere il Pianeta tanto in fretta per via della rara ricchezza di energia. Semmai, lo stregone vorrebbe sfruttare il tempo rimasto per riflettere su come "cucinare la Terra".