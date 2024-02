È morta a 50 anni Hinako Ashihara, la mangaka di La clessidra e Piece

Una nuova tragedia si è abbattuta sul mondo dei manga: Hinako Ashihara, la nota autrice di shōjo, è stata trovata morta lunedì 29 gennaio nella prefettura di Tochigi, in Giappone. Gli inquirenti sospettano che si tratti di suicidio, causato dalle pressioni da lei subite per aver attaccato l'adattamento televisivo del suo ultimo manga.

La notizia, che arriva a pochi giorni di distanza dalla condanna a morte del responsabile dell'attacco incendiario alla Kyoto Animation, ha gettato ulteriormente nel caos l'industria dei manga/anime, delineando al tempo stesso un problema che è percepito come endemico nel panorama dello spettacolo nipponico, e per estensione nella società giapponese: ovvero quello relativo al silenziamento delle opinioni contrarie alla massa, e alle pressioni mediatiche che derivano dalla libera espressione dei propri pensieri.

Tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, Ashihara - nota per opere come La clessidra e Piece - ha pubblicato un post sul suo blog personale, in cui documentava come Nippon Television, nell'adattare il suo ultimo manga Sexy Tanaka-san, avesse stravolto il senso dell'opera, cambiando senza il consenso dell'autrice le relazioni tra i personaggi e mutando alcune parti da lei ritenute nevralgiche del racconto, nonostante l'emittente avesse assicurato alla mangaka che l'adattamento live-action sarebbe stato assolutamente fedele al fumetto. Questo sfogo, arrivato dopo una serie di discussioni tenutesi lungo tutto il corso della produzione della serie, di cui Ashihara ha dovuto spesso revisionare le sceneggiature a causa delle continue variazioni perseguite dai produttori, è stato poi seguito dalla risposta delle sceneggiatrice in carica dell'adattamento, Tomoko Aizawa, la quale in occasione dell'uscita dell'ultimo episodio (scritto proprio da Ashihara) ha pubblicato un post al veleno su instagram, in cui molti hanno letto una frecciata più o meno indiretta ai danni della mangaka.

Come era logico aspettarsi, ne è seguita una bufera mediatica, al punto che la stessa fumettista, intervenuta sulle sceneggiature degli ultimi due episodi proprio per cercare di rimediare alle incongruenze del racconto, ha pubblicato un tweet in cui si scusava per aver manifestato il suo dissenso, sostenendo che con i precedenti post non aveva intenzione di offendere nessuno, men che meno la sceneggiatrice, con la quale non si era neanche mai incontrata. Poco dopo l'autrice ha provveduto a cancellare ogni traccia di questi commenti, conservando quello relativo alle scuse. E la stessa domenica è stata denunciata la sua scomparsa, con il ritrovamento del cadavere dell'artista cinquantenne il giorno successivo, in quello che è stato considerato, almeno per il momento, un suicidio.

Ed è proprio qui che va individuata la natura sconvolgente del terremoto che sta scuotendo ora l'industria dei manga. Se, ad esempio, la recente morte di Leiji Matsumoto è stata accolta con cordoglio e commozione, essendo sopraggiunta per cause naturali, qui si tratta di un discorso completamente diverso, anche perché la scomparsa di Ashihara, e la rabbia alla base dell'insurrezione popolare che la tragedia ha attivato, si porta dietro delle questioni più ampie, che hanno a che fare con le ingiustizie intrinseche di una società repressiva e intollerante come quella nipponica.

Nel frattempo, in attesa che le indagini gettino luce sulla vicenda, Shogakukan, ovvero l'editore giapponese di Sexy Tanaka-san, ha dichiarato che il manga rimarrà incompiuto, e che il capitolo pubblicato la scorso 5 dicembre sarà l'ultimo della serializzazione.