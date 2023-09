Ma Mortal Kombat 1 nasconde un riferimento a JoJo? Ad alcuni fan sembra di sì!

Il noto gioco di combattimenti Mortal Kombat 1 è ormai disponibile e questo significa che i fan si sono già fiondati sulle console per provarlo. Tra colpi proibiti e fatality sempre più splatter, la serie Mortal Kombat. Ma perché ne parliamo in sezione anime? Perché sembra che sia stata inserito nel gioco una JoJo Reference!

Dopo alcuni commenti dai giocatori di Mortal Kombat 1, il gioco ha attirato l'attenzione dell'intero fandom degli anime. Perché? I fan hanno notato un riferimento a Le Bizzarre avventure di JoJo. Tuttavia non c'è certezza a riguardo, dunque bisogna fare un chiarezza.

Quindi è così? Be, non c'è una risposta certa. Tutto nasce dalla pubblicazione di una clip in cui il personaggio Geras sembra mostra il suo Stand.



La clip in questione, visibile in calce alla notizia, mostra Geras in un abito verde-oro che va in guerra contro Nitara, utilizzando in particolare il proprio potere chiamato World Stop, che dà a Geras la possibilità di manipolare il tempo in una sorta di ritrasmissione cronologica.

E' vero, potrebbe essere un caso, ma uno dei personaggi più famosi dell'anime di JoJo è in grado di manipolare il tempo allo stesso modo grazie al suo Stand. Abbacchio è in grado di muoversi nel tempo grazie al suo Moody Blues. Il potere sovrannaturale, inoltre, consente ad Abbacchio di svolgere un eccellente lavoro investigativo, estremamente utile in Vento Aureo.

L'unica differenza tra Moody Blues rispetto a Geras è che lo Stand non può combattere manipolando il tempo. Ma in termini di meccanica, i poteri sono abbastanza simili. Naturalmente, le capacità di viaggiare nel tempo sono davvero comuni nelle varie opere di fantasia, che siano videogiochi o anime e manga, al giorno d'oggi.

Quindi Geras e Abbacchio potrebbero essere poco più che una coincidenza. Ma visto il modo in cui il personaggio di JoJo è stato utilizzato in giochi come All-Star Battle R, beh, vale la pena esplorare il legame tra Abbacchio e Geras.