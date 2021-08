Mortal Kombat: un cosplay di Kitana da Fatality con il suo costume classico

Mortal Kombat ha attraversato anni e generazioni di console, modificandosi ed evolvendosi per adattarsi ai gusti del periodo o per provare cose inedite. Con l'arrivo di NetherRealm Studios, la saga ha goduto di nuova popolarità. Si vocifera infatti dell'arrivo di Mortal Kombat 12, quarto capitolo della nuova saga.

Ma abbiamo potuto rivedere ninja, stregoni e mostri anche al cinema con il film Mortal Kombat di James Wan, il quale ha riportato su pellicola il mondo del picchiaduro. Insomma, la saga è tornata in auge in questi ultimi anni con varie iterazioni. Ad affiancare il mondo professionale, ci pensa quello creato dai fan che sono sempre attivi sul fronte di fanfiction, fanart e anche cosplay.

Le donne di Mortal Kombat sono molto amate dal pubblico anche grazie al loro fisico scolpito e curvilineo, con Jade, Mileena e anche la principessa Kitana al centro di tante riproduzioni. La cosplayer sudamericana Moneecastro ha deciso di incarnare la principessa dai colori blu in una foto che ha pubblicato sul suo account Instagram. In basso vediamo il cosplay di Kitana in costume classico da Mortal Kombat, pronta per affettarvi con la sua fatality grazie ai ventagli affilati.

Anche la modella e cosplayer italiana Giada Robin ha proposto un affascinante cosplay di Kitana.