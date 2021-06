Mortal Kombat, un cosplay di Kitana di Giada Robin: il personaggio è pronto per il film

I personaggi di Mortal Kombat sono immortali. Nonostante molti di loro subiscano sconfitte con annesse morti brutali, non vengono mai dimenticati dai fan. Nel corso di oltre 10 videogiochi, film e spin-off di vario genere, sono stati introdotti tanti personaggi di Mortal Kombat.

Qualcuno l'abbiamo visto all'opera nel Mortal Kombat di James Wan, arrivato da poco nei cinema. I personaggi hanno preso di nuovo vita dopo i live action di alcuni decenni fa, dandoci così modo di vedere come sarebbero questi individui nella vita vera. Ovviamente un altro modo per vedere questi personaggi in carne e ossa sono i cosplay, che ultimamente stanno virando proprio sul materiale sanguinario ora in mano a NetherRealm Studios.

Dopo il cosplay di Kitana creato da Carolina Gatica, arriva una nuova interpretazione del personaggio, stavolta dalla modella italiana Giada Robin. Con varie foto e anche un video, ha mostrato ai suoi follower il suo cosplay di Kitana con un outfit ispirato a quello dei più recenti videogiochi di Mortal Kombat.

Immancabile la maschera, mentre il resto del vestito è composto principalmente da top e slip blu. Le armi, ovvero i famosi ventagli affilati, fanno capolino nella seconda foto. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Mortal Kombat?