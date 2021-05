Mortal Kombat, questo cosplay di Mileena italiano non vi lascerà scampo

Dopo la ripresa a inizio 2010 col progetto di NetherRealm Studios, Mortal Kombat è tornato a nuova vita. Il brand partito decenni fa e che si era spento dopo alcune iterazioni poco apprezzate, è di nuovo uno dei picchiaduro più famosi, anche grazie alla sua dose di sangue e brutalità. E in più, sta per arrivare in Italia il film di Mortal Kombat.

La versione cinematografica e in carne e ossa di questo brand ha indubbiamente destato l'attenzione fin dai primi trailer, dove prometteva di rimanere fedele alla dose di violenza vista nei videogiochi. Tra qualche settimana saremo in grado di vedere anche in italiano il film di Mortal Kombat, dove ci saranno tanti personaggi noti.

Tra le varie presenze, c'è anche quella di Mileena, un personaggio da sempre fondamentale nei videogiochi. Cattiva e violenta come tutti gli altri combattenti della serie, la donna è stata interpretata da Sisi Singer. L'italiana cosplayer e body builder Giulia Valeriani, che vi abbiamo recentemente mostrato anche col cosplay di Mirko da My Hero Academia, ha deciso però di vestire anche i panni di una delle cattive più iconiche del brand.

Il cosplay di Mileena disponibile in basso riprende il personaggio in uno degli abbigliamenti più noti e famosi e, in più, con la maschera abbassata. Sfruttando il trucco, la cosplayer Moonchild ha aggiunto sul viso dei segni che ricordano le fauci di Mileena, e finendo il lavoro con lenti a contatto che rendono inquietante il suo sguardo mentre si prepara poi a uccidere i nemici col suo sai.