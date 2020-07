Mortal Kombat: Jade cattura e conquista in un audace e sexy cosplay di Fae Morris

Mortal Kombat è tornato in modo esplosivo nell'ultimo decennio grazie alla nuova realizzazione dei ragazzi NetherRealm Studios. Dopo l'episodio intitolato semplicemente "Mortal Kombat", in cui abbiamo rivisto Johnny Cage, Scorpion, Sub Zero e tutti gli altri combattenti con una nuova storia alle spalle, arrivò il gioco dei record Mortal Kombat X.

La serie ha poi continuato a produrre titoli con il recente Mortal Kombat XI e la sua espansione Aftermath. In tanti dei personaggi storici sono tornati in questo terzetto di titoli di nuova generazione, tra cui la bellissima ma mortale Jade. La combattente è un'amica d'infanzia di Kitana e fu addestrata da Shao Kahn come un'assassina.

Così come Kitana e Mileena, anche Jade indossa durante la serie diversi costumi piuttosto seducenti, fin dalla sua prima apparizione in Mortal Kombat II. Nonostante il cambio di vestiti nel recente Mortal Kombat XI, l'abito più famoso è quello che lascia intravedere fortemente tutte le forme della donna. Fae Morris, una modella e cosplayer, si è cimentata nel mondo di Mortal Kombat realizzando un cosplay di Jade. La ragazza ha fornito due foto in cui mette in bella mostra sia il vestito realizzato e indossato che il fisico mozzafiato. Vi piace questo ritorno di Jade?