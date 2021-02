Mortal Kombat: la principessa Kitana in un cosplay si prepara a combattere

Il combattimento mortale per decidere il destino della Terra è stato più volte al centro dei videogiochi di Mortal Kombat, una saga videoludica che dura da decenni e che è sempre capace di catturare vecchi e nuovi appassionati. I personaggi storici, le mosse sanguinarie e brutali, le arene violente, Mortal Kombat viene ricordato per tutto questo.

Pur essendo nota come una saga videoludica, Mortal Kombat riceverà un film che sarà pubblicato il 16 aprile negli USA e che segna quindi il ritorno su pellicola di questa saga. Abbiamo rivisto tanti personaggi iconici in carne e ossa, dai famosi Sub Zero e Scorpion ai vari combattenti Sonia, Jax, Kung Lao, Liu Kang, Raiden, Goro e molti altri.

Chi sembra mancare per ora è Kitana, la principessa figlia di Shao Khan che comparirà soltanto in Mortal Kombat 2. Non facendo parte del roster del primo videogioco, è probabile che verrà messa temporaneamente da parte o lasciata per ruoli minori. Ma intanto possiamo comunque vederne una versione reale grazie a Carolina Gatica. La modella ha deciso infatti di creare un cosplay della principessa Kitana che, come potete osservare in basso, indossa i vestiti con cui l'abbiamo vista combattere in Mortal Kombat 2.

Oltre Kitana, anche Jade ha ricevuto un cosplay.