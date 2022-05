Mortal Kombat: Sub Zero al femminile in questo cosplay glaciale

I ninja in Mortal Kombat sono molto presenti. Diversi clan hanno portato un proprio guerriero al torneo che deciderà le sorti del reame terrestre e una eventuale invasione del Netherrealm di Shao Kahn. I principali, nonostante tutte le apparizioni, rimarranno sempre Scorpion e Sub Zero, due volti iconici del franchise di Ed Boon.

Pochi dubbi ci sono quindi sulla presenza del ninja glaciale nel prossimo Mortal Kombat che, stando alle voci, potrebbe anche essere un reboot. Ma non importa, perché la saga del picchiaduro più violento di sempre non può fare a meno di questo ninja che veste sempre di blu e che, nonostante nell'arco dei vari videogiochi venga interpretato da membri del clan diversi, sa usare il potere del ghiaccio con grande maestria.

Non cambiano solo gli interpreti di Sub Zero ma anche i costumi vengono modificati nel tempo, proponendo talvolta versioni più moderne e altre volte più vicine al design originale dei primi Mortal Kombat. Sellplscosplay ha deciso di presentare la sua versione di Sub Zero al femminile in questo cosplay dove prova a manifestare la forza del ghiaccio. Maschera, occhi bianchi e abito in vero stile ninja rendono questo cosplay una vera manifestazione di un Sub Zero genderbent.