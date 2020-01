Morte di Kobe Bryant: Joe Quesada della Marvel gli dedica un tributo

Una domenica sera come tante, tra partite di calcio e svaghi assume contorni più tetri quando iniziano ad emergere in rete le prime notizie sulla morte di Kobe Bryant. Il mondo dello sport si riunisce intorno alla famiglia per piangere la perdita, seguito da star come Jack Nicholson. Ora si aggiunge anche il tributo di Joe Quesada della Marvel.

Nel 2010, il primo novembre, fu pubblicato un numero di ESPN The Magazine dove il terzetto di giocatori della NBA formato da LeBron James, Kevin Durant e il compianto Kobe Bryant vestivano i panni degli eroi più famosi dei fumetti Marvel Comics. Joe Quesada, per onorare la memoria del cestista, ha deciso di condividere l'illustrazione che potete vedere in calce, dove Kobe Bryant veste i panni di Iron Man, affiancato da un James-Capitan America e Durant-Thor.

Kobe Bryant è deceduto domenica 26 gennaio 2020 a 41 anni in seguito a un incidente in elicottero a Los Angeles. Sull'elicottero erano presenti il pilota e altre persone, compresa la figlia tredicenne Gianna Maria. In totale sono state nove le vittime dello schianto, tra cui una compagna di squadra di Gianna Maria e i suoi genitori. Kobe Bryant è una delle leggende della pallacanestro, con tanti record raggiunti e trofei vinti con la maglia dei Los Angeles Lakers. Anche NBA 2K20 dedica un ricordo allo sportivo.