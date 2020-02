La morte di Nappa vissuta in prima persona ricreata in una splendida illustrazione

Il personaggio di Vegeta è sicuramente una delle figure principali della serie di Dragon Ball Z, e nel corso degli anni, fin dalla sua prima apparizione durante la saga dei Sayan, il maestro Toriyama ci ha mostrato molti lati del suo carattere, soprattutto quello più freddo e malvagio.

Quando Raditz è giunto sulla Terra alla ricerca di suo fratello Kakaroth, siamo stati introdotti alla pericolosa e molto potente razza dei Sayan. Successivamente è stato l'arrivo di Nappa e Vegeta, principe di questi abili guerrieri e conquistatori, a determinare un punto di svolta nella narrazione di Dragon Ball Z.

Goku ha infatti dovuto sostenere allenamenti intensi per essere in grado di contrastare i due temibili avversari. Una volta riuscito a metterli al tappeto, Vegeta, scatenando tutto il suo orgoglio e frustrazione, per essere stato sconfitto da una Sayan di infimo livello come Kakaroth, decide di uccidere Nappa, ormai considerato inutile nei suoi piani.

È stata questa scena cruenta che l'utente @ruto830 ha voluto rappresentare con una bella illustrazione, che trovate nel post in calce, adottando però il punto di vista della vittima. In passato già avevamo parlato di questo artista, che aveva firmato alcuni dei momenti più belli di Dragon Ball Z vissuti in prima persona.