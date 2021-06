Quali sono le morti più scioccanti degli anime? Ecco la classifica dei fan in Giappone

Ci sono serie che all'improvviso vengono stravolte dalla morte di un personaggio più o meno importante che, inevitabilmente, cambia completamente la storia. Ecco, pertanto, quali sono le morti più scioccanti secondo i fan in Giappone per quanto riguarda i personaggi femminili.

Esistono tante classifiche sulle morti più dolorose negli anime e manga, ne abbiamo fatta una anche noi lo scorso ottobre che vi consigliamo caldamente di recuperare per discutere insieme di momenti davvero drammatici. Ad ogni modo, la community nipponica si è recentemente espressa tramite l'ormai celebre portale di Goo Rankings per individuare una top 10 delle morti più scioccanti dei personaggi femminili. La classifica in questione, dunque, qui segue:

Wakaba Tsukishima di Cross Game; Mari Tomoe di Puella Magi Madoka Magica; Kagura di inuyasha; Mitsuba Okita di Gintama; Kaori Miyazono di Your Lie in April; Midori Fuse di Black Bullet; Bellmer di ONE PIECE; Petra de L'Attacco dei Giganti; Lalah Sune di Mobile Suit Gundam; Shirley Fenette di Code Geass;

E voi, invece, siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere chi manca, secondo voi, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto senza dimenticarvi però di utilizzare l'apposito tag "spoiler". Prima di salutarvi che ne dite di dare un'occhiata a questa classifica con i 30 migliori anime secondo i teenager giapponesi?