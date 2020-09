Mortiary The Patriot debutta l'11 ottobre, online il primo trailer ufficiale

Finalmente ci siamo. Pochi istanti fa Bandai Namco ha mostrato il primo trailer ufficiale di Moriarty The Patriot, l'adattamento anime curato da Production I.G e tratto dall'omonimo manga si Ryosuke Takeuchi e Hikaru Miyoshi. La clip, visibile in cima all'articolo, rivela anche che il primo episodio sarà trasmesso il prossimo 11 ottobre.

Insieme alla data di uscita, è stato anche confermato che il giovane cantante classe 1994 Tasuku Hatanaka (Kabaneri of the Iron Fortress, Stars Align) canterà "Dying Wish", la sigla di apertura dell'anime, mentre gli STEREO DIVE FOUNDATION (Food Wars, Dimension W) cureranno l'ending, intitolata "Alpha".

Vi ricordiamo che Moriarty the Patriot conta attualmente dodici Volumi pubblicati dal 2 agosto 2016 ad oggi. La storia segue le avventure di James e William Moriarty, due fratelli inglesi adottati da una famiglia di nobili. Il loro percorso criminale li porterà più volte a scontrarsi con Sherlock Holmes. Al momento non è stato ancora confermato il numero di episodi della prima stagione, anche se, considerando il materiale a disposizione, difficilmente si parlerà di una serie da due cour.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che lo stesse mese uscirà un'altra serie molto attesa, ovvero Jujutsu Kaisen.