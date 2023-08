È morta a 36 anni la mangaka Nami Sano, autrice di Sono Sakamoto, perché? e Migi & Dali

Probabilmente qualcuno ha già sentito parlare di Sono Sakamoto, perché?, manga sui generis scritto e disegnato da Nami Sano. La stessa autrice ha potuto sapere anche dell'annuncio dell'anime di Migi & Dali, la sua opera più recente. Purtroppo, però, a causa di un male che l'ha portata via, l'autrice non potrà vedere il seguito.

L'account Twitter ufficiale della rivista Harta, della casa editrice Kadokawa, ha svelato nelle scorse ore il decesso della mangaka di questi due titoli. Nami Sano è morta il 5 agosto 2023 a soli 36 anni a causa di un cancro. I funerali sono già stati svolti in via privata il 7 e l'8 agosto, con i parenti più stretti dell'autrice.

A quanto scritto nell'annuncio, la mangaka aveva scoperto appena un mese fa di avere il cancro. La diagnosi quindi è arrivata purtroppo nelle fasi finali, senza lasciare scampo. L'autrice aveva già in mente di rigettarsi nel mondo dei manga e stava preparando una nuova storia, anche mentre combatteva contro il male. I redattori della rivista Harta hanno condiviso un estratto dell'ultima lettera della sensei Sano, che scrive: "È finita per essere una vita felice. Ora vado in un mondo più libero. Arrivederci".

Il debutto di Sano è stato fulminante quando, nel 2011, debuttò con Sono Sakamoto, perché?, manga proposto in Italia anche da J-Pop. Un successo unico che portò a parlare per molto tempo di questo manga, che venne venduto in grosse quantità, raggiungendo anche il milione di copie per volume. L'autrice è poi tornata nel 2017 su Harta con Migi & Dali, che invece si è concluso nel 2021, con tanto di anime in arrivo.