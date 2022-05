È morto George Pérez, disegnatore di Crisi sulle Terre Infinite e molti altri capolavori

A pochi giorni dalla morte di Neal Adams, ci lascia un altro dei grandi del fumetto americano: il leggendario artista George Pérez, autore fondamentale sia per il mondo Marvel che per quello DC Comics, è venuto a mancare il 6 Maggio 2022 all'età di 67 anni a cause delle complicazioni dovute al cancro di cui soffriva.

Pérez è stato l'illustratore di innumerevoli fumetti, alcuni dei quali hanno fatto la storia: è il caso di Crisi sulle Terre Infinite, il primo vero evento crossover tra supereroi di stampo moderno, o JLA/Avengers, storico fumetto realizzato in collaborazione tra Marvel e DC Comics. Pérez è stato anche il disegnatore, tra le altre cose, della storyline Il Guanto dell'Infinito e del celebre "Snap" di Thanos reso celebre dai film dei Marvel Studios.



In tempi recenti, George Pérez ha realizzato una miniserie creator-owned per BOOM! intitolata Sirens (2014). Nel 2017 è entrato a far parte della Will Eisner Award Hall of Fame, uno dei massimi riconoscimenti per un autore di fumetti. Nel 2019, Pérez ha annunciato il suo ritiro a causa di problemi di salute, e solo pochi mesi fa George Pérez aveva rivelato di avere un cancro terminale manifestando la volontà di rinunciare alle cure mediche in modo tale da poter passare più tempo con i suoi cari.



A seguito delle sue dichiarazioni, il mondo del fumetto ha manifestato tutto il suo affetto per il leggendario artista negli ultimi mesi, omaggiandolo con tributi di vario tipo. Tra gli ultimi lavori di Pérez, c'è una delle Variant Cover di Dark Crisis #7 (evento che dichiaratamente deve molto al fumettista) che verrà distribuito il prossimo Dicembre.