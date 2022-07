Morto Kazuki Takahashi, autore di Yu-Gi-Oh: il cadavere ritrovato in mare

Yu-Gi-Oh! fa parte dell'infanzia di tutti. L'anime divenne un must negli anni '90 e 2000 e ha poi spinto alla creazione di un gioco di carte di successo che ancora oggi perdura, come dimostrato dalla pubblicazione di Yu-Gi-Oh! Master Duel. A far nascere questo brand è stato Kazuki Takahashi, il mangaka che lanciò la serie su Weekly Shonen Jump.

Purtroppo, è giunta una notizia confermata dall'emittente nipponica NHK. L'autore di Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi è stato ritrovato morto. Alle ore 10:30 del 6 luglio 2022 è stato ritrovato un cadavere in mare al largo di Nago, una delle città dell'arcipelago di Okinawa, con attrezzatura da snorkeling. La guardia costiera di Nago non ha potuto far nulla se non identificare il cadavere, che si è scoperto essere proprio quello del mangaka. L'autore avrebbe compiuto 61 anni a ottobre. Al momento, la polizia e la guardia giapponese stanno indagando sul caso.

La perdita del genio che ha dato vita al re dei giochi indubbiamente colpisce. Dopo Yu-Gi-Oh, il mangaka si è concentrato per lo più su storie brevi come THE COMIQ, oltre a collaborazioni di vario tipo, senza concentrarsi sugli spin-off e sequel del manga. Però verrà sempre ricordato per quel Duel Monsters, un gioco che vivrà e ne porterà avanti il ricordo ancora per tantissimo tempo.