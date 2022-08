Morto Kiyoshi Kobayashi, voce storica di Jigen di Lupin III

Kiyoko Kobayashi è stato uno dei doppiatori leggendari giapponesi. Attivo da tantissimi anni nell'industria, è famoso per essere stato la voce di Daisuke Jigen, il pistolero che ha sempre fatto da spalla a Lupin nelle sue avventure e furti. Uno dei suoi ultimi ruoli è stato quello di Jigen in Lupin III The First.

Purtroppo, il doppiatore ci ha lasciati lo scorso 30 luglio 2022 a causa di una polmonite. Ad annunciare la sua morte pubblicamente è stata l'agenzia Haikyo, diversi giorni dopo l'accaduto così da consentire una cerimonia funeraria privata per parenti e i cari. Kiyoko Kobayashi è morto a 89 anni e appena un anno dopo aver lasciato il ruolo di Daisuke Jigen, con l'ultima voce avvenuta nell'episodio 0 di Lupin III Parte 6. 52 anni di carriera che lo hanno reso davvero celebre in tutto il mondo, anche se quello di Jigen naturalmente non è stato il suo unico ruolo nel mondo degli anime o in quello del doppiaggio in generale.

Nell'elenco figurano infatti Bem di Bem il mostro umano, Adrian Rubinsky di The Legend of the Galactic Heroes, Abdul negli OAV di Jojo degli anni '90 e anche la voce di Watari in Death Note. Quello che ci ha lasciato è quindi un doppiatore storico che ha segnato non soltanto Lupin III ma l'intero settore del doppiaggio nipponico.