Morto Leiji Matsumoto: il leggendario autore di Capitan Harlock e Galaxy Express 999

Ci sono mangaka che, pur non avendo catturato l'attenzione dei lettori odierni per questioni anagrafiche, hanno fatto la storia dei manga, contribuendo con i propri lavori a rendere quest'arte molto più apprezzata e famosa. Non si può non citare in questi casi Leiji Matsumoto, storico autore di Capitan Harlock, Galaxy Express 999 e Queen Emeraldas.

Purtroppo, Leiji Matsumoto è deceduto il 13 febbraio 2023 alle ore 11 a causa di un'insufficienza cardiaca, lasciandoci a 85 anni. Come di consueto, è stato rivelato soltanto ora il decesso per consentire alla moglie Miyako Maki, ex mangaka, e alla sua famiglia di ricordare il defunto con una cerimonia privata. In queste ore la rete è stata invasa da messaggi di cordoglio e di omaggi per il mangaka, testimoniando quanto la sua genialità abbia influito su tutti i lettori.



Nato nel 1938 a Fukuoka, Akira Matsumoto, molto più noto con lo pseudonimo Leiji Matsumoto, è uno dei mangaka più famosi di sempre. La sua carriera, che è stata anche parzialmente spesa nel mondo dell'animazione in qualità di regista e animatore, iniziò sotto l'ala di un altro mangaka leggendario, Osamu Tezuka. Seppur i suoi primi lavori siano datati anni '50 e '60, in realtà è dagli anni '70 che ottiene una fama senza pari grazie alla creazione in successione di capolavori del calibro di "La Corazzata Yamato" del 1975, "Capitan Harlock" del 1977, "Galaxy Express 999" iniziato nello stesso anno, "Queen Emeraldas" del 1978 e "La Regina dei Mille Anni" del 1980, tutti manga che poi vennero trasformati in anime e che lo stesso Leiji Matsumoto curò personalmente. Proprio qualche anno fa, Leiji Matsumoto partecipò a Torino a una celebrazione del quarantennale di Capitan Harlock.