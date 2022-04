È morto Neal Adams, il grande fumettista aveva 80 anni

Nella giornata del 28 Aprile 2022 è venuto a mancare Neal Adams, uno dei più influenti artisti nella storia del fumetto americano. L'autore, celebre per i suoi lavori su Batman, Lanterna Verde ma anche X-Men e Avengers, è morto a New York per complicazioni causate da una sepsi.

Adams, che aveva 80 anni, è responsabile, insieme allo sceneggiatore Dennis O'Neil, della nascita del Batman serio e oscuro che conosciamo oggi. La sua run sul personaggio, negli anni '70, ha trasformato l'alter ego di Bruce Wayne da macchietta camp (mutuata dall'interpretazione di Adam West nel serial di Batman degli anni '60) al Cavaliere Oscuro notturno e tormentato che tuttora continua ad essere esplorato su carta.



Neal Adams è anche il creatore della Lanterna Verde John Stewart, uno dei primi supereroi neri del fumetto americano. Adams aveva molto a cuore temi di attualità come il razzismo, ed è stato proprio lui il disegnatore di Green Lantern #87 (1971), l'albo in cui John Stewart decide di smettere di indossare una maschera in quanto, da uomo di colore, non ha niente da nascondere.



Per quanto riguarda i suoi lavori in Marvel, Adams è stato tra gli illustratori della Guerra Kree-Skrull, saga dei Vendicatori che ha ridefinito il lato cosmico dell'Universo Marvel, e che è considerata ancora oggi uno dei capisaldi della storia della Casa delle Idee.



In tempi recenti, Neal Adams ha realizzato una serie su Ra's al Ghul, personaggio da lui co-creato, oltre alla miniserie Fantastic Four: Antithesis sui testi di Mark Waid.



Qualche tempo fa, inoltre, Adams ha fatto parlare di sé per la sua critica a Batman V Superman.