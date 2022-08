Moscow 2160: il nuovo manga dall'autore di Goblin Slayer che rivisita la Guerra Fredda

La Guerra Fredda è uno degli eventi storici più importanti della seconda metà del '900 che poteva concludersi con un conflitto pericoloso e dalla portata senza precedenti. Oggi questo storico evento viene riproposto in più formule attraverso il sistema dell'intrattenimento come lungometraggi, videogiochi e fumetti.

Tra i titoli che negli scorsi anni ha goduto di tanta fortuna è Goblin Slayer, merito di un adattamento anime che presto si arricchirà di una seconda stagione. Ad ogni modo, l'autore Kumo Kagyu non sembra essere soddisfatto tanto da voler iniziare subito una nuova opera originale intitolata per l'appunto Moscow 2160.

Il sensei fornirà il soggetto e la sceneggiatura, mentre i disegni saranno affidati al papà di Ninja Slayers Kill, Kotaro Sekine. Il manga, invece, sarà serializzato su Big Gangan, la rivista mensile di Square Enix. Attualmente non abbiamo ulteriori informazioni se non che l'immagine di annuncio, apprezzabile in calce alla notizia, e la sinossi che recita quanto segue: "la storia segue le vicende di un "addetto alle pulizie" che lavora in un mondo pieno di cospirazioni da parte di ladri meccanizzati, il tutto in un contesto in cui la Guerra Fredda è in corso da due secoli".

