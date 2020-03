Si mostra in un nuovo trailer il 927° episodio di ONE PIECE

Lo sappiamo tutti molto bene, quella di ONE PIECE è un'epopea senza fine amata da grandi e piccini che nel corso di questi lunghi anni è diventata uno dei franchise più amati e apprezzati all'interno dell'industria, prima con un manga realizzato da Eiichirō Oda e successivamente con un adattamento anime.

Parlando proprio della produzione animata, la serie è infine giunta alla tanto attesa saga di Wano, la quale ha posto i vari membri dalla ciurma di Cappello di Puglia innanzi a tutto un nuovo mondo di possibilità, come da prassi per la saga. Terre sconosciute, culture diverse e nuove minacce all'orizzonte, volti dal grande carisma che si sono stagliata innanzi alla strada di Rufy e dei suoi compagni.

Nel corso di questi ultimi mesi, l'arco narrativo in questione ha saputo mettere in mostra momenti a dir poco memorabili che hanno saputo conquistare l'interesse degli spettatori e giusto recentemente, per la gioia dei fan, è stato rilasciato un nuovo video promozionale - che voi potete visionare a fondo news - dedicato alla 927° puntata della produzione, trailer attraverso il quale è possibile vedere alcuni dei personaggi e delle vicende che andranno presentandosi nel corso dell'episodio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente ONE PIECE ha frantumato un nuovo record in termini di vendite. Inoltre, Oda ha svelato in questi ultimi giorni un curioso retroscena su alcuni personaggi di ONE PIECE.