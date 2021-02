Mostrati i primi risultati del sondaggio di ONE PIECE: classifica di gennaio ufficiale

Per celebrare i 1000 capitoli di ONE PIECE, un traguardo epocale per il manga di Eiichiro Oda, Shueisha e Weekly Shonen Jump hanno deciso di lanciare un evento mondiale. Ciò si è tradotto in un sondaggio di popolarità di ONE PIECE dove era possibile votare ogni singolo personaggio apparso nel lungo manga a tema piratesco.

Nei primi giorni di questa votazione disponibile a livello mondiale, Roronoa Zoro sembrava essere parecchio amato dai fan di tutto il mondo. Alcuni appassionati del mondo di ONE PIECE hanno però giorno per giorno utilizzato la possibilità di vedere la situazione della classifica di Rufy e compagni. Tuttavia l'organizzazione ufficiale ha deciso di diramare i risultati ufficiali di gennaio, mostrando quindi com'è la situazione dei voti a metà strada.

Monkey D. Luffy; Roronoa Zoro; Sanji Vinsmoke; Trafalgar D. Water Law; Portgas D. Ace; Nico Robin; Nami; Sabo; Boa Hancock; Shanks;

Questa è la top 10 del sondaggio di popolarità di ONE PIECE mondiale aggiornata al 31 gennaio 2021. Sul sito ufficiale, che trovate nel link alla fonte, è possibile anche vedere la classifica per zona, ovvero Europa, Asia, Giappone, Medioriente e tutte le altre disponibili. Ricordiamo che il sondaggio di popolarità di ONE PIECE durerà fino a fine febbraio e quindi questi risultati sono ancora parziali.

È possibile votare per il proprio personaggio preferito una volta al giorno fino al 28 febbraio, data di scadenza del sondaggio di popolarità dei personaggi.