Mostrato lo sketch celebrativo del Jump Festa 2018 di One-Punch Man!

Il, come ogni anno, ha regalato interessanti novità e aggiornamenti sul mondo manga e anime, ma ha anche permesso ai creatori delle opere che amiamo di condividere alcuni sketch celebrativi, tra cui uno One-Punch Man

In occasione della fiera, Il creatore di One-Punch Man, ONE, e l'illustratore dell'adattamento per la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Yusuke Murata, hanno entrambi condiviso uno sketch, che potete trovare comodamente in calce alla news, che mostra i loro due stili artistici a confronto.

Non solo lo sketch in questione ha dato ai fan uno sguardo ravvicinato dei due personaggi principali della serie, Saitama e Genos, ma ha anche mostrato il serioso cyborg cimentarsi in un sorriso (cosa più unica che rara). Inoltre risulta sempre molto interessante il contrasto visivo tra la forte impronta shonen dello stile del maestro Murata e l'inclinazione "amatoriale" dello stile di ONE .

One-Punch Man è nato come webcomic dalla mente di ONE nel 2009. Dopo essere diventato virale, superando i sette milioni di lettori nel giugno 2012, l'illustratore Yusuke Murata propose a ONE di ridisegnare la serie per un rilascio su Weekly Young Jump di Shuiesha. Da allora sono statti pubblicati 13 volumi del manga in territorio nipponico, mentre in Italia la serie è attualmente al suo 11° volume, edito da Planet Manga.