MOTHER COSMO: il manga di Minoru Sugiyama giungerà presto in Italia

Nel corso della giornata odierna è stato pubblicato un comunicato ufficiale pensato per annunciare che MOTHER COSMO, l’originale manga di Minoru Sugiyama, uno degli artisti contemporanei più eclettici e poliedrici del Giappone, giungerà presto sul suolo italiano, un'annuncio che farà sicuramente la felicità di molti lettori.

Lasciatevi trasportare dalla lettura di questo volume unico e immergetevi in un mondo distopico e surreale, il cui design richiama alla mente il Metropolis di Fritz Lang mischiato all'estetica dei manga di genere mecha. Quali segreti nasconde questa terra disabitata? E chi è veramente Mother Cosmos? Per scoprirlo non perdetevi questo fantastico volume, in vendita dal 25 settembre in fumetteria, libreria e su Amazon. Qui di seguito, invece, potete leggere la sinossi ufficiale della produzione:

"Alla ricerca dell’amica Paula, Satoru e Schop giungono a Gargoyle City, un’antica città completamente disabitata ma protetta da tempo immemore da dei guardiani meccanici. Cosa cercano di difendere così strenuamente? Per Satoru sarà l’inizio di un incredibile viaggio, alla scoperta della verità su un’antica civiltà scomparsa e sulla sua stessa nascita. Mother Cosmos... Quale sconvolgente segreto si cela dietro a questa leggendaria entità?"

Nato a Tokyo nel 1973, Minoru Sugiyama si diploma alla prestigiosa Tama Art University nel 2000. Artista eclettico e poliedrico, si muove in un campo di attività che comprende il fumetto, lʼillustrazione, lʼanimazione, la scultura e le installazioni artistiche. Le sue principali fonti d’ispirazione sono la cultura manga, i romanzi di George Orwell e il cinema classico. Tra le sue opere a fumetti ricordiamo anche GIRL DEVICE, oltre a numerose strisce umoristiche di quattro vignette.