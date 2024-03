Per quale motivo Haikyuu!! è tra i più popolari manga di sempre?

Haikyuu!! si erge maestoso tra i più grandi anime sportivi di sempre, un successo ancora più sbalorditivo se si considera la sua attenzione alla pallavolo, una disciplina meno diffusa rispetto a giganti come il calcio. Ma per quale motivo questo anime è diventato così tanto famoso?

Il viaggio di Shoyo Hinata e le sue montagne russe con la squadra del Karasuno hanno consolidato la serie nell'olimpo dell'animazione. Il merito va al mangaka Haruichi Furudate per aver creato una storia unica e allo studio Production I.G. per averne tradotto magistralmente l'essenza.

Il fulcro del successo di Haikyuu!! risiede nella sua caratterizzazione impeccabile di tutti i personaggi. Il duo protagonista, Shoyo Hinata e Tobio Kageyama, incarna la dicotomia perfetta, evolvendosi poi in compagni di squadra e pilastri del Karasuno. Ma la serie non si limita a loro due. La squadra del Karasuno prende vita sin dalle prime battute, con personalità ben definite che si sviluppano gradualmente, regalandoci archi narrativi avvincenti e appaganti. Pochi altri anime sportivi possono vantare un cast così variegato, dove ogni personaggio ha la possibilità di crescere e brillare. Che si tratti di Tsukishima che si apre agli altri, di Yamaguchi che acquisisce fiducia o di Sugawara che impara ad apprezzare il suo ruolo di vice-capitano, la serie offre una varietà impareggiabile in termini di crescita personale. La tensione e l'emozione raggiungono l'apice quando alcuni di questi cambiamenti avvengono addirittura nel corso di una singola partita. Qui potete trovare la recensione del manga di Haikyuu!!.

Un altro pilastro del successo di questa opera è la presenza di antagonisti/rivali di spessore, capaci di rendere ogni incontro avvincente. Personaggi come Toru Oikawa, palleggiatore dell'Aoba Johsai, entrano a far parte dell'immaginario collettivo quasi quanto i protagonisti stessi, grazie alla loro caratterizzazione profonda e al legame che li unisce a Hinata e Kageyama. Lo stesso vale per Kenma Kozume, palleggiatore della Nekoma High, e la sua rivalità con Hinata, che culmina in una finale memorabile.

Production I.G. ha realizzato un adattamento impeccabile, con un doppiaggio eccellente e un'animazione dinamica che rimane fedele alla visione originale di Furudate. Il risultato è un'opera che esalta i momenti comici e rende la serie ancora più apprezzabile da un pubblico globale.