Per quale motivo in passato c'erano così tanti filler negli anime?

Chi si è avvicinato di recente al mondo degli anime conosce poco il concetto di filler. Queste "puntate riempitivo" erano molto più frequenti negli anni '80 e '90 e serie famose come One Piece avevano davvero pessimi filler. Ma come mai in passato era dato così tanto minutaggio ad elementi inutili ai fini della trama di un'opera?

Gli anime, spesso e volentieri, hanno come materiale di partenza un manga da adattare. Anche se non sono pochi gli "anime original", è chiaro che si veda molto più facilmente una trasposizione animata da una fonte cartacea.

In Giappone, quando inizia la trasmissione di un nuovo anime in televisione, solitamente, il manga di riferimento è ancora in corso. Inoltre, le pause tra una stagione e l'altra di un anime non erano così frequenti un tempo, soprattutto se si trattava di shonen, indicati come cartoni animati per ragazzini.

Questa situazione, portava le serie anime a raggiungere facilmente l'opera originale - i manga, in genere, vengono pubblicati su base bimestrale o mensile, non settimanale - e ad offrire solo tre possibilità ai team di animatori: rallentare la trama, espandendola; creare un arco narrativo completamente filler per dare modo al manga di aumentare il materiale da adattare in anime; essere fedeli all'opera cartacea fino a che è possibile per poi prendere una strada completamente anime original.

Gli archi riempitivo sono stati molto frequenti in opere molto lunghe come Bleach o Naruto ma, proprio Naruto ha, fortunatamente, più di un filler che valga la pena vedere.

La terza opzione, invece, è stata scelta in opere di alto livello come Full Metal Alchemist - che ha poi avuto un adattamento completo del manga con la versione "Brotherhood" - e Akame Ga Kill. Anche Hellsing ha dovuto aspettare la versione "Ultimate" per ricevere una versione anime che coprisse tutto il materiale cartaceo.

In altri casi, anche più recenti - vedasi Attack on Titan The Final Chapters - "espandere" e rallentare il manga può dare l'opportunità all'opera di elevarsi ulteriormente, con approfondimenti che prima non esistevano, completando sottotrame e elementi trattati poco su carta.

