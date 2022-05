Mount Lady in un cosplay: l'eroina di My Hero Academia in una foto gigantesca

Non tutti i quirk presentati in My Hero Academia sono comodi da utilizzare. Alcuni di questi sono fin troppo deboli per avere un effetto tangibile e per questo non influiscono sulla vita quotidiana delle persone, quasi come se queste non avessero quirk. Altri invece fanno fin troppo scalpore e hanno effetti collaterali distruttivi o gravi.

Tomura Shigaraki ne sa qualcosa, con un potere che lo ha portato a distruggere l'intera famiglia. Ma anche altri poteri che all'apparenza sembrano innocui possono causare problemi, e lo abbiamo visto fin dal primo capitolo di My Hero Academia. Mount Lady è un'eroina capace di raggiungere un'altezza elevatissima, col nome scelto che non è un caso. Il suo problema è che può variare soltanto da un'altezza naturale a quella massima, senza punti di mezzo. Ciò la obbliga a crescere a dismisura e causare problemi ogni volta che deve entrare in azione, gag ricorrente in alcune scene del manga ed extra disegnati da Horikoshi che riguardano lei.

Rimane comunque un personaggio affascinante che viene molto apprezzato, nonostante le poche apparizioni.