Mount Lady di My Hero Academia prende vita in un provocante cosplay natalizio

L'epopea di My Hero Academia non sembra voler concedere un singolo istante di riposo a tutti i suoi fan, tra un manga che continua la sua pubblicazione - un capitolo alla volta - e una quarta stagione dedicata alla serie animata che continua ad arricchirsi di nuovi episodi capaci di far discutere gli spettatori.

Con la pubblicazione delle varie puntate di My Hero Academia Stagione 4 su VVVVID, il già enorme cast di personaggi che sono apparsi nel corso della serie ha continuato ad allargarsi con nuovi volti che hanno già saputo conquistare il pubblico. Come sempre, con così tanti personaggi, non di rado capita che qualcuno rimanga sullo sfondo, un triste destino a cui i fan hanno cercato spesso di porre rimedio con la realizzazione d'innumerevoli fan-art e cospay.

Questa volta, però, ad essersi guadagnata l'attenzione del web troviamo @amazonmandy, utente che su Instagram ha voluto condividere il suo provocante cosplay a tema natalizio dedicato a Mount Lady, sfortunatamente apparsa solo di rado nel corso della serie ma rivelatasi sempre capace di conquistare gli spettatori. Il lavoro, visionabile a fondo news, mette in mostra l'attento lavoro fatto per mescolare gli elementi caratteristici di Mt. Lady con un costume natalizio che ha saputo fare velocemente il giro del web.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del decimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.