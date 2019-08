Mourning Bride, Kadansha stacca la spina: il manga di Daisuke Moriyama è stato cancellato

Brutte notizie per tutti i fan del mangaka Daisuke Moriyama, autore di opere del calibro di Chrono Crusade e World Embryo: il suo nuovo fumetto "Mourning Bride" è stato infatti cancellato dopo un litigio con l'editore Kodansha.

L'annuncio ufficiale sarà pubblicato dalla stessa casa editrice nel numero settembrile di Shonen Magazine Edge. Secondo alcune voci di corridoio, i motivi del litigio tra le due parti deriverebbero da una sostanziale mancanza di fiducia nei confronti dell'autore.

Il primo capitolo di Mourning Bride fu pubblicato nel maggio del 2017 su Shonen Magazine Edge, mentre la prima raccolta venne messa in vendita a parte dal gennaio del 2018. L'ultimo Volume, il secondo, vide la luce il 17 giugno dello scorso anno.

La storia di Mourning Bride tratta le vicende riguardanti quattro fratelli appartenenti alla famiglia mafiosa dei Corsarino: Alan, Bellini, Chris e Dino. I quattro, dopo la morte del nonno, verranno messi sotto esame dalla compagna di quest'ultimo, unica in grado di decidere il destinatario dell'eredità.

E voi cosa ne dite? Stavate seguendo l'opera? Fatecelo sapere nei commenti. Nel caso in cui foste alla ricerca di altri manga in grado di riempire il vuoto invece, vi rimandiamo ai recenti annunci del sequel di Ghost in the Shell e del nuovo manga dall'autore di Berserk.