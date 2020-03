Le unicità di My Hero Academia nascono dalla passione di Horikoshi per i fumetti?

Se si guarda ai fumetti Marvel o DC, non è strano trovare personaggi i cui poteri sono in grado di creare illusioni e distorcere la realtà per ingannare il prossimo. Basti pensare a Scarlet Witch o ad Amora, anche conosciuta come l'Incantratrice, la quale, tanto per informazione, è comparsa ultimamente nel libro "Loki, Il giovane dio dell'Inganno".

Bene, perché questa premessa? Semplice, sappiamo tutti quanti come il nostro formidabile Horikoshi sensei sia un grande appassionato dei fumetti supereroistici, non per niente ha portato in Giappone la figura dell'eroe, rivisitandola e adattandola al suo pubblico di riferimento, i nipponici, appunto. Proprio per tale passione che lui coltiva è lecito pensare che molte delle unicità che inserisce nel suo manga, siano (sicuramente non tutte) ispirate dal vastissimo repertorio di personaggi, cattivi ed eroi del catalogo Marvel e DC. Seguendo questo ragionamento, ci colleghiamo a un personaggio, e al Quirk di tale personaggio, apparso recentemente nell'ultimo film uscito, My Hero Academia: Heroes Rising.

Parliamo di Mahoro Shimano la sorella maggiore di Katsuma la quale si è scoperto poter creare illusioni con cui inganna il prossimo, proprio come molti personaggi tratti dai fumetti. Eppure, Kohei Horikoshi, non si smentisce mai, infatti, ha personalizzato l'idea delle illusioni, sostituendole con ologrammi. In sostanza Shimano non crea illusioni che colpiscono la mente delle persone, ma riesce a proiettare degli ologrammi. E se credete che il suo utilizzo sia limitato al puro intrattenimento vi sbagliate di grosso.

Come si vede nella pellicola animata, la ragazza usa la sua unicità come diversivo per confondere gli avversari (lo fa con Midoriya e Bakugo) e anche come messaggero per recapitare informazioni ai suoi alleati. E per quanto al momento sembrerebbe limitata al ruolo di supporto, è molto probabile che, in futuro, Horikoshi trovi anche il modo di far utilizzare a Shimano il suo potere anche per attaccare.

