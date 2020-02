Il terzo movie di My Hero Academia potrebbe essere incentrato su un team di sole eroine?

Nel corso degli anni My Hero Academia ha avuto una crescita vertiginosa. Con 25 volumi attualmente pubblicati, la quarta stagione della serie animata attualmente in corso e il secondo movie che sta andando in onda in tutto il mondo, sembrerebbe destinato ad acquistare sempre più notorietà. Cosa che spingerà la produzione di nuovi film, ad esempio.

E proprio sfiorando questa possibilità, di un terzo movie, che Luci Christian, la doppiatrice americana che ha prestato la voce a Ochaco in My Hero Academia: Heroes Rasing, ha avanzato la sua proposta; una proposta molto particolare che potrebbe stuzzicare non poco lo stesso padre di My Hero Academia, Kohei Horikoshi. Premettiamo che per il momento non è stato annunciato nulla su un possibile terzo lungometraggio, quindi, anche se siamo consapevoli ci siano i requisiti per farlo, al momento tutto tace. Eppure, Christian, intervistata dai microfoni di ComicBook.com si è espressa così:

«Penso che il terzo film dovrebbe svilupparsi sulla premessa che il cattivo ha in qualche modo messo fuori gioco tutti gli eroi maschi, e le eroine hanno il compito di salvarli.»

Senza ombra di dubbio potrebbe essere un'idea perseguibile. Abbiamo visto come anche le case fumettistiche americane hanno portato sul grande schermo, l'ultimo in ordine cronologico il film su Harley Quinn, questa concezione di un team formato da sole femmine che spaccano tutto e tutti. Ovviamente si dovrebbe lavorare un po' sull'idea della Christian e sgrezzarla. Per esempio il fatto che il nemico riesco a mettere fuorigioco tutti gli eroi maschi è un po' un azzardo, dal momento che ogni personaggio in My Hero Academia ha un'unicità ben specifica, per cui ciò che funziona contro uno, non è detto che funzioni allo stesso modo con un altro. Però, ripetiamo, ci si potrebbe lavorare su, anche se l'ultima parola, ovviamente, spetta al mangaka Horikoshi o a chi per lui si occupa dei lungometraggi sulle sue opere.

C'è anche da dire che la possibilità di vedere un team di Pro Hero, in futuro, completamente al femminile non è una cosa completamente da escludere nella serie originale, con Ochaco che potrebbe essere presa nell'agenzia di Midnight, ad esempio.

Cosa ne pensi dell'idea avanzata dalla doppiatrice? Potrebbe piacerti oppure no? Credi sia un formata che alla lunga possa stancare? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Chi potrebbe interpretare All Might nella live action di My Hero Academia?