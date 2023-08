Il Movimento della Terra: il manga di Uoto vince il 54° Seiun Award!

Il 61° Japan Science Fiction Convention ha rivelato i vincitori dei 54° Seiun Awards tra cui il manga del giovanissimo Uoto, che ha conquistato il premio nella categoria Miglior Fumetto. Sfidando giganti come Golden Kamui, che si sta avvicinando alla sua conclusione, e Dr. Stone, ha trionfato su tutti. Ma di cosa parla quest'opera?

Che fosse un seinen di grande livello lo dimostra anche la vittoria del 26° Osamu Tezuka Cultural Prize nel 2022, rendendo Uoto il più giovane mangaka di sempre a ricevere questo riconoscimento a soli 24 anni. Serializzato da settembre 2020 e conclusosi nell'aprile 2022 su Weekly Big Comic Spirits, rivista edita da Shogakukan, segue le vicende del polacco Rafal, un bambino prodigio che sarà forgiato dalle teorie eretiche eliocentriche del proprio maestro, Hubert. Quest'ultimo verrà giustiziato dall'Inquisizione e il giovane deciderà di portare avanti nell'ombra gli studi del proprio mentore.

Un manga con una trama sicuramente atipica che riporta alla mente figure quali Copernico, connazionale del protagonista, o il nostrano Galileo Galilei. Si tratta di un'opera di altissimo livello, perfetta per chiunque voglia cimentarsi in una lettura decisamente insolita per il panorama fumettistico a cui il Sol Levante ci ha abituati. Edito da Dynit l'opera, conclusa in patria, è ancora in corso in Italia e conterà 8 volumi totali.

E voi conoscevate questo seinen? Se sì, cosa ne pensate? In caso non ne aveste mai sentito parlare vi consigliamo caldamente la sua lettura, perché è un'opera che merita una possibilità. Visto che l'abbiamo citato, non perdetevi questo cosplay a tema Dr. Stone delle sorelle Ruri e Kohaku.