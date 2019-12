Mr. Mime dà il meglio di sé nel nuovo episodio di Pokémon, è piaciuto ai fan?

Come potete vedere in calce, in molti hanno apprezzato questa nuova versione di Mr. Mime , con volti e primissimi piani comici ma seri al tempo stesso. A voi è piaciuta la battaglia del pokémon?

Ash e Gou stanno viaggiando per il mondo , facendo tappa in vecchie regioni come Hoenn e Kanto. In quest'ultima hanno ritrovato Mr. Mime, pokémon che fa da anni compagnia alla madre della protagonista. Da sempre relegato a personaggio di fondo e al massimo spalla comica in brevi momenti, stavolta Ash ha deciso di portare con sé Mr. Mime al Parco Lotta di Hoenn.

Pokémon è ripartito in questo finale di 2019 con un altro anime, sequel di Pokémon Sun and Moon. Dopo aver concluso il suo viaggio nella regione di Alola, Ash non è stato di certo con le mani in mano, decidendo di intraprendere una nuova avventura insieme a Gou. Il duo farà ritorno in tante regioni e ritroverà tanti vecchi pokémon.

