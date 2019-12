Mr. Mime diventa virale grazie all'ultima puntata della nuova serie Pokémon

Come probabilmente saprete, non troppo tempo addietro è si è presentata innanzi al pubblico Pokémon 2019, nuova serie dedicata ai nostri mostriciattoli preferiti che nonostante le poche puntate per ora pubblicate ha saputo conquistare i fan della serie tra sguardi al passato e nuovi volti carichi di carisma.

Non che ci sia tanto di cui stupirsi, dopotutto i Pokémon sono da sempre assai amati in tutto il mondo, una quantità smisurata di creature di ogni forma e dimensione che hanno saputo insinuarsi con forza nei cuori degli spettatori. Tra i tanti esserini di questo magico mondo figura, in particolar modo, Mr. Mime, pokémon che presenta le caratteristiche peculiari di un mimo e che nelle sue apparizioni ha sempre saputo strappare una risata.

Ebbene, Pokémon 2019 ci ha dato nuovamente l'opportunità di rivedere Mr. Mime in azione e, ancora una volta, la sua presenza ha saputo conquistare il pubblico. Nell'ultima puntata della serie, infatti, possiamo vedere Mr. Mime intento a servire da il pranzo a Gou, seppur il tutto sia stato fatto in maniera quantomeno peculiare, con il pokémon che ha solo fatto finta di dar da mangiare al giovane allenatore. Una scena semplice ma simpatica, insomma, ma al contempo anche una piccola gag che è divenuta immediatamente virale in tutto il web, con fan da ogni angolo del globo che hanno commentato il tutto tra risate e battute varie, come visibile sia a fondo news che tramite la fonte della nostra notizia.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra anteprima di Pokémon 2019.