Ms. Marvel ripartirà con una nuova serie, intitolata The Magnificent Ms. Marvel

Il personaggio di Ms. Marvel inizierà ancora da zero, con un nuovo gruppo di creativi capitanati da Saladin Ahmed e Minkyu Jung. Il titolo della nuova serie di questa eroina tanto amata della Marvel Comics sarà The Magnificent Ms. Marvel.

Nel 2019 tutti i fan di Ms. Marvel potranno assistere ad un completo rilancio del personaggio, dato che, come annunciato nelle scorse settimane, l'attuale versione arriverà presto alla conclusione. Come i più informati sapranno già, dal giorno del suo debutto nel 2014, la serie scritta da G. Willow Wilson e illustrata da Adrian Alphona, insieme al lavoro degli editor Stephen Wacker e Sana Amanat, ha riscosso un successo sempre maggiore tra i fan.

Tuttavia sembra sia giunto un momento per una nuova avventura, che sarà quindi affidata ad un gruppo emergente di creativi: la scrittura sarà affidata ad Saladin Ahmed, mentre il profilo artistico sarà curato da Minkyu Jung, mentre il titolo sara The Magnificent Ms. Marvel. Wilson, l'autrice originale, spiega così la scelta di questa ripartenza da zero:

"Ho cominciato a parlare con Sana della possibilità di affidare a qualcun altro il lavoro più o meno un anno fa. Abbiamo pianificato che ciò avvenga alla fine di questo anno, che sarà il quinto consecutivo da quando ho iniziato ha lavorare all'opera. Tutto questo considerando il fatto che il progetto originale doveva durare solamente dieci uscite, ora lo lascio con un numero che si avvicina ai sessanta.

Sembra così incredibili che questo personaggio, che doveva essere soltanto un progetto divertente per entrambi, vagamente influenzato dall'esperienza reale di crescita di Sana, sia diventato un fenomeno culturale che sopravvivrà a tutti e due.

Accettato che tutto questo è vero, ho voluto essere veramente consapevole del fatto che i supereroi prosperano con una molteplicità di voci, e che raccontano loro stessi le loro storie. Volevo andarmene su una nota alta."

Il nuovo scrittore, Saladin Ahmed, si è espresso così sulla nuova avventura:

"Io credo che lei sia davvero il simbolo di tutto quello che è nuovo, fresco, eccitante e "da ventunesimo secolo" alla Marvel e per qunto riguarda i supereroi in generale. Avere la gestione di tutto questo è un impegno enorme per me.

Risulta sempre eccitante l'idea che ti venga affidata la responsabilità di un personaggio tanto amato, ma per me è particolarmente eccitante prendere il posto di Willow. Lei è una scrittrice incredibile ed una vera amica. Io ho lavorato nei fumetti per solo due anni, mi sono formato nella fiction e nella poesia, roba di questo genere, e Willow è stata una di coloro che mi hanno aiutato a capire questo lavoro e questa fatica.

Lei è una sorella, ed è davvero fico prendere il comando da lei. C'è qualcosa di assolutamente significativo in questo."

Ahmed ha anche dato alcune informazioni su quello che ci aspetta nella serie, assicurando che quello che piace ai fan rimarrà nel suo lavoro:

"Senza rivelare troppo, ci saranno avvenimenti del quadro generale dell'universo Marvel in gioco, senza però perdere quel tono intimo che la gente ha amato di questa serie. Io credo che Kamala abbia raggiunto il suo massimo. Ormai è in giro da un po' di anni ed è stata davvero magnifica. Volevamo annunciare che questo sarà il suo passo successivo, come direbbe lei

Io penso che la gente sarà piacevolmente sorpresa dal cambio di tono del comparto artistico dell'opera. tutti gli artisti che hanno lavorato su Ms. Marvel sono stati stellari, quindi non c'è niente che vada cambiato, ma c'è un tono diverso in questo nuovo numero uno, e l'opera non fa che rifletterlo. Non è solo "la Ms. Marvel grintosa", ma è anche più oscura e più atmosferica."