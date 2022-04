Ms. Marvel unisce le forze con Wolverine, Venom e altri eroi in una nuova serie team-up

In occasione dell'arrivo su Disney Plus della serie dedicata a Kamala Khan (qui il primo trailer di Ms Marvel), Marvel Comics ha messo in cantiere una nuova serie team-up che vedrà la giovane supereroina di Jersey City unire le forze con eroi come Wolverine, Moon Knight e Venom in una serie di one-shot oversize.

Sarà Ms. Marvel & Wolverine #1 ad aprire le danze, il prossimo Luglio, affiancando a Kamala il burbero Logan. Tutti i one-shot previsti saranno sceneggiati da Jody Houser, mentre l'artista scelto per questo specifico episodio è Zé Carlos. Secondo le dichiarazioni di Marvel, questa serie rappresenterà un punto di inizio ideale per i lettori che si vogliono avvicinare alle avventure a fumetti di Ms. Marvel.



"Sono felice di tornare a giocare nel parco giochi Marvel, specialmente con un personaggio esuberante come Ms. Marvel", ha dichiarato Houser. "Poter farle unire le forze con alcuni degli eroi più dark del 616 fa risaltare ancora di più su la sua personalità solare".



"Ms. Marvel è un personaggio molto potente e versatile, e metterla in un'avventura su larga scala spalla a spalla con eroi più seriosi come Venom, Moon Knight e Wolverine sarà una sorpresa per alcuni dei suoi lettori", ha aggiunto l'editor Mark Basso. "Se vi siete persi le sue precedenti avventure, sappiate questo: Kamala Khan è un supereroe. Punto. E quando verrà gettata in mezzo ad una squadra come questa, saprete che qualcosa di GROSSO sta per succedere".



L'uscita negli Stati Uniti di Ms. Marvel & Wolverine #1 è prevista per il 13 Luglio 2022. In calce condividiamo la cover principale realizzata dall'artista italiana Sara Pichelli, assieme alle variant ad opera di Mahmud Asrar e Peach Momoko. Al momento è prevista la pubblicazione di tre one-shot. Se volete approfondire sul personaggio, potrebbe interessarvi scoprire se la serie Disney Plus di Ms Marvel ha snaturato il personaggio.