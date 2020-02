Mt. Lady di My Hero Academia ispira un meraviglioso cosplay cittadino

My Hero Academia è certamente tra le serie più in voga del momento, grazie anche alla quarta stagione dell'anime in onda in questo periodo. Oltre alla trama e all'avere come soggetto gli eroi, cresciuti moltissimo di popolarità in questi anni, Horikoshi ha il merito di aver creato un prodotto in cui ogni personaggio e ben definito.

E non stiamo parlando dal lato puramente caratteriale, questo elemento fondamentale che ogni buona storia deve avere, ma soprattutto stilistico ed esteriore. Forse, possiamo dire che, al momento, My Hero Academia è una delle serie che più presenta una varietà di personaggi ben definiti tra loro. Basti vedere All Might, ma anche tutti gli altri Pro Hero o i villain stessi. Ognuno ha caratteristiche uniche, dai costumi alle abilità, finendo per la forma del viso.

Pensiamo, ad esempio, ha un personaggio secondario che non ha un ruolo cardine, ma che è ben distinto tanto da riuscire ad entrare nei cuori degli appassionati. Stiamo parlando di un eroe professionista, uno dei primi che sono apparsi nella serie: Mt. Lady. Personaggio, questo, unico nel suo genere e che ha ispirato la cosplayer yuka_riine a realizzare e postare su Instagram una sua personalissima versione. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il cosplay è curato nei minimi dettagli, senza contare la qualità della foto stessa: le luci e la prospettiva che fanno sembrare Mt. Lady maestosa con la sua enorme mole sui palazzi di sfondo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay? E Mt. Lady è uno di quei personaggi che apprezzate o al quale siete completamente indifferenti? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

