Mt. Lady di My Hero Academia si mostra in tutto il suo splendore grazie a questo cosplay

Come sicuramente saprete, My Hero Academia Stagione 4 sta continuando la sua corsa presentando al pubblico nuovi eventi e personaggi, un episodio alla volta, il tutto nel mentre che i fan continuano senza sosta a parlare di ogni più piccolo dettaglio che contraddistingue la produzione, nel bene e nel male.

Nel mentre che anime e manga avanzano per le proprie strade, inoltre, sappiamo che il franchise vedrà il sopraggiungere di un nuovo videogioco a tema che sta facendo parlare parecchio di sé. Insomma, non vi è momento migliore per essere fan di My Hero Academia e proprio in ragion di ciò, molti lettori e spettatori stanno invadendo i social per mettere chiaramente in mostra i propri apprezzamenti per la serie.

Tra i tanti, però, ad aver attirato maggiormente le attenzioni dei fan è stata una nota cosplayer, tale @Rayenskyre, la quale ha condiviso su Instagram il suo ultimo lavoro a tema My Hero Academia e specificatamente dedicato a Mt. Lady, famosa Pro Hero che ha rubato il cuore a tanti amanti dell'opera, nonostante le sue poche apparizioni. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro è a dir poco eccelso e mette in mostra la nostra eroina vestita di tutto punto, con il suo iconico costume caratterizzato da tutti i dettagli del caso. Il risultato è davvero di ottimo livello e, come facilmente immaginabile, ha saputo guadagnarsi gli innumerevoli elogi del pubblico.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del 18° episodio di My Hero Academia.