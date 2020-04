Mt. Lady di My Hero Academia stuzzica i fan con una posa vietata ai minori!

Non sarà riuscita ad entrare in Top 10, ma conquistare la 23° posizione nell'Hero Billboard Chart JP non è certo un'impresa da poco. Mount Lady, questo il soprannome dalla giovane Yu Takeyama, è da sempre una delle eroine più amate di My Hero Academia, e siamo convinti che dopo aver visto questo cosplay anche voi non riuscirete più a dimenticarla.

In calce potete dare un'occhiata al cosplay della giovanissima modella polacca Tanya, in arte LittleWicked, in cui la gigantessa dell'opera di Horikoshi viene raffigurata mentre guarda dall'alto in basso i propri fan. Un cosplay decisamente al limite, ma pur sempre rispettoso se si tiene conto dell'indole vanitosa dell'eroina.

LittleWicked non è certo nuova a questo tipo di omaggi. Il suo profilo Instagram infatti è pieno di cosplay dedicati alle figure femminili più popolari degli anime shonen, da Mitsuri di Demon Slayer ad Hinata di Naruto, passando per le eroine di serie televisive e cartoon americani. La ragazza conta oltre 70.000 follower su Instagram, numero che molto probabilmente aumenterà con il passare delle settimane.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per leggere la nostra recensione di My Hero Academia 4, l'ultima fatica dei ragazzi di Studio Bones.