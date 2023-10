I Mugiwara di ONE PIECE diventano marine: un video con le reinterpretazioni magnifiche

Pirati, liberi, capaci di navigare ovunque senza limiti e di vivere alla giornata. Questa è la vita che predilige Monkey D. Rufy, l'uomo che aspira a diventare il più libero al mondo, ed è per questo che sogna di diventare il Re dei Pirati raggiungendo e ottenendo il One Piece, il tesoro appartenuto a Gol D. Roger e nascosto su Laugh Tale.

Quel tesoro renderà Rufy l'uomo più libero al mondo, realizzando il suo sogno. Non ha mai quindi sognato di percorrere la stessa vita di Monkey D. Garp, suo nonno, che aveva allenato lui e Ace con lo scopo di renderli marine. E invece, il protagonista di ONE PIECE si è scontrato spesso con i difensori della giustizia, addirittura ricevendo delle cicatrici vistose da Akainu in seguito al loro scontro a Marineford. E se invece il ragazzo avesse percorso davvero le orme del nonno? E se lo stesso fosse valso per la sua ciurma?

Ecco come sarebbero i mugiwara in versione marine in ONE PIECE. Norridzuan, un nome molto noto su Youtube che ama realizzare questi disegni di what if dedicati a manga e anime, ha prodotto queste illustrazioni partendo da Rufy. Non ha immaginato soltanto il design dei protagonisti di ONE PIECE, ma anche il loro ruolo nell'organizzazione. Rufy sarebbe un problematico cadetto che non segue gli ordini, Nami invece si occuperebbe di gestione delle finanze, Sanji si ritroverebbe con una lunga e folta chioma bionda che si occupa di trovare nuove reclute ma esclusivamente donne, e così via. Il tutto finisce con Franky che ha il suo ciuffo blu acconciato come il simbolo della marina e un Brook scheletrico che diventerebbe il marine più longevo.

Forse Rufy li avrebbe incontrati nei momenti in cui andava distrutta Arlong Park, o protetto il Baratie, o tanto altro ancora, e quindi li avrebbe convinti a entrare tra le forze della giustizia, con lui come riferimento nelle gerarchie. Vi piacciono queste interpretazioni di Norridzuan? Ecco intanto anche una statuetta originale di Rufy marine.