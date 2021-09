I Mugiwara si trasformano in Espada: la fanart che unisce Bleach e ONE PIECE

ONE PIECE e Bleach sono due manga conosciuti in tutto il mondo. Se il primo è ancora in corso, il secondo ha concluso il suo ciclo, a meno di prossime novità sostanziose sulla saga dell'Inferno. Anche se concluso sia in versione manga che anime - sempre per il momento -, Bleach rimane uno dei capisaldi dello shonen anni 2000.

Lo stile di disegno di Tite Kubo è inconfondibile, così come le caratteristiche di alcuni dei personaggi apparsi in Bleach. Una volta arrivati all'Hueco Mundo abbiamo conosciuto meglio gli Arrancar e i più forti tra loro, gli Espada. Hollow che hanno unito il loro potere originale a quello degli shinigami, ottenendo così la capacità di scatenare una trasformazione chiamata Resurreccion. Gli Espada hanno tratti ben noti e che catturano l'occhio. Cosa succederebbe se li applicassimo ai personaggi di ONE PIECE?

Il disegnatore D_NOT_So_Good_Artist aveva già presentato una fan art crossover dove univa Naruto e Bleach. Adesso ha fatto lo stesso con ONE PIECE e Bleach, rendendo i Mugiwara degli Espada. La dimostrazione è nel video in alto dove mostra anche tutti i passaggi del disegno. Si parte da Nami, che occupa il numero 10, e poi via via si sale con Usopp, Chopper e gli altri arrivando poi a Zoro e infine Rufy, col rango numero 1.

I personaggi di ONE PIECE ottengono così i tratti caratteristici dei personaggi di Tite Kubo. Vi piace questa reinterpretazione che unisce i due manga?