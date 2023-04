Tutti i Mugiwara in un video cosplay di ONE PIECE: il genio della cosplayer Chrissy

ONE PIECE è uno dei manga e anime più famosi del mondo, che racconta le avventure di Monkey D. Rufy e dei suoi compagni, i pirati di cappello di paglia. In un mondo in cui i pirati regnano sovrani sui mari, Rufy e i suoi amici cercano il tesoro più grande di tutti, il leggendario One Piece.

I protagonisti di ONE PIECE sono numerosi e tutti con una personalità unica. Oltre a Rufy, che ha la capacità di allungarsi come una gomma, ci sono Zoro, abile spadaccino, Sanji, cuoco straordinario e combattente eccezionale, Nami, navigatrice e ladra di professione, Usopp, abile con la fionda e con una grande abilità di costruzione, Chopper, una renna dalle abilità mediche straordinarie, Nico Robin, studiosa di antichità, Franky, cyborg dal cuore d'oro, Brook, musicista e spadaccino, e Jinbe l'uomo pesce e timoniere della ciurma.

Un video cosplay di Thecrissymourns mostra i pirati di cappello di paglia rivisitati al femminile, con ogni personaggio caratterizzato in modo unico e originale. Caricato su TikTok, questo cosplay sui protagonisti di ONE PIECE parte con Rufy con un vestito rosso e una fascia nera sul petto, poi c'è Nico Robin classica dopo il timeskip seguita da Nami allo stesso modo, poi una tenera Chopper antropomorfa, Usopp con il suo abito marrone e una fascia bianca e il naso inconfondibile, Sanji con i capelli un po' più lunghi del solito, Jinbe al femminile che è quella che ha subito il cambio più impattante, Brook con un trucco scheletrico e infine uno Zoro sempre fiero anche se genderbent.

Anche questi pirati possono pensare di raggiungere il Nuovo Mondo. Ecco intanto un cosplay di Nico Robin in spiaggia e un cosplay di Nami da piratessa in ONE PIECE: RED.