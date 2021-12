Muore a 35 anni la doppiatrice Sayaka Kanda, voce in Sword Art Online e altri anime

Nelle scorse ore è stata purtroppo confermata la morte di Sayaka Kanda, doppiatrice, attrice e cantante di 35 anni che aveva già diverse apparizioni alle spalle in vari medium. La notizia è stata confermata da The Yomiuri Shimbun, che per primo aveva aggiornato sulla situazione della voce di Yuna di Sword Art Online.

Vocalist dei TRUSTRICK, con cui proseguiva la propria carriera musicale, e voce di tanti personaggi in Sword Art Online Movie: Ordinal Scale - Sword Art Offline, Konbini Kareshi, Idoly Pride, Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi, Binbougami ga! e il blockbuster Disney Frozen - Il regno di Ghiaccio, Sayaka Kanda è deceduta alle 12:55 a Sapporo, in Hokkaido.

Secondo le informazioni trapelate dalle indagini tenute dalla polizia prefetturale di Hokkaido, il suo corpo è stato rinvenuto in un patio al 14esimo piano nell'hotel in cui alloggiava, con la sua stanza che però era situata al 20° piano, con la morte che sembra dovuta all'impatto della caduta. Purtroppo i tentativi di salvarla non hanno avuto esito positivo.

Il mondo degli anime si è stretto subito intorno a lei, che era riuscita a ritagliarsi vari ruoli importanti non solo come doppiatrice ma anche come attrice e cantante, partecipando anche al live action di Danganronpa e a Kingdom Hearts III.