Muore all'età di 92 anni Hisashi Katsuta, famoso doppiatore dell'industria anime

Il quotidiano giapponese Asahi Shinbun ha ufficialmente riferito che Hisashi Katsuta, doppiatore veterano dell'industria animata, è deceduto per cause naturali lo scorso venerdì, 21 febbraio 2020, all'età di 92 anni, un duro colpo per tutto il mondo del doppiaggio nipponico che sarà sicuramente difficile superare.

Katsuta è infatti stato la voce d'innumerevoli personaggi che grazie al suo lavoro hanno letteralmente preso vita sui nostri schermi, con una carriera iniziata nei lontani anni '60 che ha contribuito a renderlo una figura di spicco all'interno dell'industria. Tra i tanti personaggi che l'uomo ha doppiato, figura in particolar modo il professor Hiroshi Ochanomizu nell'adattamento animato di Astro Boy del 1963, personaggio ripresentatosi anche nelle serie del 1980 e degli anni 2000 e, in entrambi i casi, sempre doppiato da Katsuka. Il doppiatore ha inoltre lavorato anche ad Astro Boy: Hero of Space e Astro Boy: Shinsen-gumi.

La carriera di Hisashi Katsuta comprende però innumerevoli produzioni, tra le quali figurano Sasuke il piccolo ninja, Astroganga, Megazone 23, Occhi di Gatto, Dororo, Kimba La leggenda del leone bianco, Capitan Jet, General Daimos, Gloyzer X e molte altre serie ancora. L'uomo ha inoltre ricevuto nel 2009 - insieme a Mari Shimizu e Yoko Mizugaki - il Synergy Award, premio dato ai migliori doppiatori giapponesi durante gli Annual Seiyu Awards.