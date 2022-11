Murai in Love: Disney+ svela il trailer dell'anime sentimentale

Disney+ è tra i protagonisti di fine novembre 2022 a seguito della partnership tra Disney e Kodansha. Il servizio video on demand aggiunge dunque al suo palinsesto anche l'anime di Murai in Love.

Nello shoujo sentimentale scritto e disegnato da Junta Shima il protagonista è un introverso liceale, ovvero Murai, che finalmente confessa il suo amore per Tanaka, una ragazza otaku per la quale i videogiochi sono tutta la vita. Lo studente viene in un primo momento rifiiutato ma senza arrendersi cercherà di attirare romanticamente l'attenzione della propria cotta.

L'adattamento anime di Murai in Love era di pubblica conoscenza già da giugno 2022 ma non che divenisse esclusiva Disney+. L'azienza, nella propria sezione giapponese, dirama dunque, attraverso i propri canali, poster e trailer. Il poster, visibile in calce alla notizia, è un artwork ufficiale che vede la tenera coppia incorniciata da un vasto numero di personaggi. Dai colori desaturati applicati a copic e dai sapienti tratti di china nera, mostra già al primo sguardo lo stile visivo del franchise. Il trailer, in alto a questa pagina, è più che altro un teaser: anima lievemente parti di vignette del cartaceo e ne fa anche una sorta di showreel. La seconda metà del video è invece interamente dedicata a loghi Disney+.

Cosa ne pensate del nuovo materiale su Murai in Love? Diteci la vostra con con un commento! Potrebbe anche essere di vostro interesse sapere che Tokyo Revengers: Christmas Showdown è esclusiva Disney+.