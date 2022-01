Un murale in stile manga per celebrare i 100 anni dal viaggio in Giappone di Einstein

Era l'autunno del 1922 quando Albert Einstein, fisico tedesco che alcuni mesi prima aveva vinto il Premio Nobel per la fisica, partiva insieme a sua moglie per intraprendere il suo primo, e unico, viaggio in Giappone. A 100 anni di distanza l’ambasciata tedesca presente in Giappone ha deciso di ricordare quell’evento con un tributo molto speciale.

Come potete vedere dalle diverse immagini e dal video riportati in calce alla notizia, l’ambasciata ha chiesto all’artista Shinnosuke Uchida di realizzare un murale interamente dedicato al viaggio di Einstein. Molto lavoro e passione hanno portato ad un risultato impressionante, caratterizzato dallo stile manga di Uchida, e capace di omaggiare una delle figure più importanti della storia della scienza, con due splendidi murales.

Il primo appare come un gigantesco poster promozionale dell’anniversario, il secondo invece, più grande e strutturato su sei pannelli, rappresenta Einstein durante la sua permanenza con la moglie Elsa, dal 17 novembre al 29 dicembre 1922, in diversi posti rinomati, quali Tohoku, Kansau e Kyushu.

Ogni pannello corrisponde ad un passaggio specifico descritto da Einstein stesso nel suo diario di viaggio, accompagnato da scritte e didascalie esplicative per comprendere meglio le impressioni del fisico riguardo un paese e una cultura profondamente diversi dal rigido ambiente in cui era cresciuto. Fateci sapere cosa ne pensate di questo straordinario omaggio nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che Italia 2 ha cambiato canale, e vi lasciamo ai preoccupanti dati riguardanti i danni della pirateria al settore degli anime.