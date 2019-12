Un murales a New York festeggia i 100 milioni di volumi venduti per L'Attacco dei Giganti

Il successo del manga e dell'anime del mangaka Hajime Isayama è ormai sotto gli occhi di tutti. L'Attacco dei Giganti ha macinato record su record ed ha stabilito lo storico traguardo dei 100 milioni di volumi venduti che solo pochi manga possono permettersi di aver raggiunto. Uno storico risultato che va festeggiato degnamente.

In questi giorni, a New York, è stato creato uno splendido murales che festeggia l'evento. Il murales è stato commissionato dalla Kodansha, nella celeberrima Madison Square Garden. Nel murales possiamo vedere il Gigante Colossale aprirsi una breccia nelle mura della città di New York come se volesse invaderla ed attaccarla. Full Anime TV e Bon Bon Tv hanno trasmesso l'evento in streaming (potete trovare il video in calce alla notizia). Non deve stupire la decisione di Kodansha di celebrare il record dei 100 milioni i volumi venduti dal manga in una città degli Stati Uniti visto che, recentemente, molti fumetti giapponesi si stanno piazzando in cima alle classifiche di vendita, come My Hero Academia.

Il manga dell'Attacco dei Giganti è ormai all'apice del suo arco narrativo finale, non ovrebbe mancare ormai molto alla conclusione. L'anime invece è giunto alla quarta stagione ed ha stabilito anch'esso record, finendo per essere l'anime più famoso del decennio secondo il sito My Anime List.