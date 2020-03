Murata colpisce ancora. Sbalorditiva illustrazione di Tatsumaki e Psykos di One Punch Man

Sin dalla sua uscita come webcomic One Punch Man, l'opera scritta da ONE, ha riscontrato un successo tale, grazie all'umorismo di cui è intriso e alla forte componente action, da ricevere una pubblicazione manga disegnato da una delle matite più abili e sapienti del panorama giapponese: Yusuke Murata già illustratore di Eyeshield 21.

Col tempo la serie di ONE è riuscita a fasi un nome e soprattutto a crearsi una fan base di appassionati forte e legata. Incrementata ancor di più dalla produzione e quindi uscita delle due stagioni dell'anime attualmente andate in onda sul piccolo schermo. Stagioni che hanno coinvolto sempre di più i fan, mostrando una nuova e terribile minaccia, l'Associazione Esseri Misteriosi, e gli Eroi di Classe S finalmente in azione.

Ebbene, proprio qualche giorno fa, il disegnatore del manga, Murata, ha pubblicato sul proprio account Twitter un'illustrazione da capogiro. Un disegno che ha fatto letteralmente sbavare tutti gli appassionati della serie. Se stai seguendo il manga, allora saprai come attualmente è in corso un epico combattimento tra due personaggi dalla forza complementare e dalle abilità simili. Parliamo di Tatsumaki dell'Associazione degli Eroi e Psykos, la vera mente che si cela dietro il Re Mostro Orochi (già sconfitto da Saitama) e quindi l'Associazione Esseri Misteriosi.

Proprio le due ragazze sono state il soggetto del disegno di Murata che le ha realizzate con una bravura e un'abilità da far tremare tutto il Giappone e oltre. Con le due che, come puoi vedere dal post riportato in calce all'articolo, esprimono tutta la loro grinta e determinazione in un intenso gioco di sguardi.

Nel manga l'incontro è avvenuto quando Tatsumaki è entrata nella base dell'Associazione Esseri Misteriosi alla ricerca di Orochi, imbattendosi invece nel mostro dal potere psichico Gyoro Gyoro. Ed è stato proprio una volta sconfitto che l'eroina ha scoperto in realtà fosse soltanto un burattino guidato dalla temibile Psykos.

Secondo te Tatsumaki avrà la meglio sul suo avversario con la stessa facilità con la quale ci ha abituati fin ora ad abbattere gli avversari oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

