Muro della memoria di Kentaro Miura: Berserk in scena a New York per ricordare il mangaka

La morte di Kentaro Miura a maggio ha sconvolto non solo i fan di Berserk, la sua opera magna e che l'ha aiutato a farsi conoscere in tutto il mondo, ma anche chi l'ha soltanto sentito nominare. La sua influenza è stata immensa, incentivando la creazione di altri universi dark fantasy in manga, anime, videogiochi e non solo.

Il dramma è stato indescrivibile e ancora in molti non riescono a credere a quella notizia. Intanto sono partite in Giappone le mostre dedicate a Berserk in memoria del mangaka, ma ci sono anche altre attività che si stanno moltiplicando nelle convention di tutto il mondo. La casa editrice Dark Horse Comics, che si occupa di pubblicare Berserk negli Stati Uniti, ha preparato con la Japan Foundation un Miura Memorial Wall che ha apposto in un padiglione della Anime NYC a New York.

I fan possono apporre i propri messaggi e pensieri su questo muro per ricordare Kentaro Miura. Tra i visitatori, ci sono stati anche nomi di spicco che non hanno mancato di dare il loro ultimo tributo all'autore di Berserk. "Quelli che sono stati toccati dal suo lavoro non possono che alzare le spade per l'addio a questo gigante", di Chris Warner, editor di Berserk alla Dark Horse Comics, è uno dei primi messaggi, a cui si aggiungono poi quelli di altri elementi di spicco del publisher statunitense.

I fan presenti alla convention hanno quindi potuto dire addio a Kentaro Miura, mentre chi non ha potuto frequentare la convention ha comunque lasciato il proprio messaggio nella rete.