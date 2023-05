Mushoku Tensei 2 debutterà in estate! Trailer e visual per il ritorno dell'anime

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è una serie di light novel di Rifujin na Magonote che ha esordito sul sito web Shōsetsuka ni Naro nel 2012. Circa dieci anni dopo la storia è stata adattata in una serie animata che tra non molto farà il suo ritorno con una entusiasmante seconda stagione.

La light novel di Mushoku Tensei è giunta al termine a fine 2022, ma i fan dell'isekai di Rifujin na Magonote potranno festeggiare con l'imminente ritorno dell'adattamento animato. La seconda stagione di Mushoku Tensei debutterà in estate, per la precisione il 2 luglio 2023.

La prima stagione di Mushoku Tensei racconta la storia di un uomo NEET giapponese di 34 anni che viene sfrattato dalla sua abitazione in seguito alla morte dei suoi genitori. Riflettendo sulla sua vita, si rende conto di aver trascorso un'esistenza inutile. Tuttavia, quando un camion in corsa sta per investire un gruppo di ragazzi, l'uomo sacrificandosi riesce a spingere via uno di questi. Risvegliatosi nel corpo di un bambino si ritrova in un mondo fantasy di spade e magia. Rudeus Greyrat è il nome scelto per questa sua seconda vita.

L'avventura di Rudeus riprenderà a luglio, come rivelato dal nuovo materiale promozionale messo a disposizione dalla produzione. Ancora depresso per la partenza di Eris, dovrà riprendersi per ritrovare sua madre e uccidere i nemici che gli opporranno. Inoltre, come vediamo nel trailer e nella nuova visual, pare farà la conoscenza di una giovane donna che potrebbe diventare il suo nuovo interesse romantico. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2 verrà trasmesso in simulcast streaming su Crunchyroll.